Telstar speelt gelijk in wedstrijd om des keizers baard tegen FC Eindhoven

Al na drie minuten voetbal keek Telstar tegen een achterstand aan. Evan Rottier kon namens de thuisploeg vogelvrij inkoppen. Een paar minuten later werd Zakaria Eddachouri gevaarlijk. Via een corner ging zijn kopbal een metertje over. Even later was de Telstar-spits weer gevaarlijk. Zijn kopbal werd ditmaal uit de doelmond weggekopt.

Na de openingstreffer hadden de Noord-Hollanders het meeste balbezit. Een zwabberschot van Tom Overtoom werd met moeite gekeerd door Eindhoven-doelman Jorn Brondeel. Ondanks het overwicht ging Telstar met een 1-0-achterstand de kleedkamer in.

Tekst loopt door onder video.