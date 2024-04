Amsterdamse reinigingsdienst weer vroeg in de weer om Koningsdagafval op te ruimen

De Westerstraat in de Jordaan werd als een van de eerste straten aangepakt. In de loop van de ochtend was het meeste vuil in het centrum weggehaald.

De gemeente had tijdens Koningsdag verschillende maatregelen genomen om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Zo werden er extra afvalbakken geplaatst en was er voor spullen die niet verkocht werden op de vrijmarkt een speciaal inleverpunt. Daarnaast werden er ruim 350 mobiele toiletten neergezet.