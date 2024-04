Na 25 jaar zet Harry de bloemetjes buiten tijdens Koningsdag: "Op naar de Jordaan!"

Nou ja, echt rustig is niet het voor Harry. Overal waar hij komt wordt hij aangesproken of krijgt hij een ferme handdruk. "Bedankt wat je voor Enkhuizen hebt gedaan", zegt een Enkhuizer terwijl Harry op weg is naar de Koningsdagoptocht. "Het is in ieder geval wel een stuk rustiger zo. Voorheen zat je op zo'n dag volop in de hectiek. Dan was je op het laatste moment nog ballonnen aan het opblazen en de boel aan het versieren. Dat gaat de hele dag door."

De Oranjevereniging Juliana was lange tijd op sterven na dood. De club was al bijna opgeheven toen Harry als oud-lid in 2018 besloot om te strijden voor het voortbestaan van de 99-jarige vereniging. Vorig jaar besloot hij toch te stoppen mede vanwege een slechte verstandhouding met de gemeente. "Ik wil daar op zo'n vrolijke dag als vandaag liever niet teveel over uitweiden. Ik ben vooral blij dat mensen Koningsdag en 4 en 5 mei belangrijk genoeg vinden om het over te nemen."

Tijdens de traditionele aubade op het stadhuis wordt Harry nog even in het zonnetje gezet door burgemeester Eduard van Zuijlen: "Een daverend applaus voor de man die voorheen altijd de kar trok." Het raakt Harry toch wel. Ook de nieuwe voorzitter heeft mooie woorden over voor zijn voorganger: "Het zijn grote schoenen die ik moet vullen", vertelt Maurice Nijssen.

NH volgde Harry op deze bijzondere dag, bekijk de onderstaande video (tekst loopt door)