Feest op elke straathoek: Koningsdag in 't Gooi in tien foto's

De kinderen op de vrijmarkten probeerden vanochtend zo veel mogelijk geld bij elkaar te sparen.

Of het nou gaat om het verkopen van oude spulletjes, of zoals Sieb in Muiderberg die alleen voor vandaag zijn eigen pizzarestaurantje opende. Dorpsgenoot Thijmen had het wat makkelijker: na betaling stak hij zijn hoofd door een houten plank en als je raak gooide won je snoep. Even verderop in Naarden was het tussen de bedrijven door ook even schuilen.

Natuurlijk mag ook bier en feest niet ontbreken, zoals in Bussum, waar Wolter Kroes een volle tent op zijn kop zette.