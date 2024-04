Al 70 jaar rijdt de Koningsdagoptocht door Abbenes: "Politie moet ons van de weg halen"

"In januari beginnen we al met de eerste vergadering en richting de dag zelf probeer je het dorp nog eens op te zwiepen", vertelt John van den Berg (63). De penningmeester van de lokale Oranjevereniging is de definitie van een geboren en getogen Abbenesser en zelfs hij kan zich het dorp niet herinneren zonder optocht.

"Het is ons met name om de kinderen te doen. Als zij het naar hun zin hebben en ze kunnen lekker meedoen, dan is onze dag geslaagd", zegt John als de optocht zijn eindpunt bereikt heeft. En dat lijkt geslaagd: het terrein met de feesttent is bezaaid met in oranje geklede kinderen, waarvoor spelletjes zijn klaargezet door de vrijwilligers uit het dorp.

Wisselend enthousiasme

Maar het is niet eenvoudig om zo'n traditie elk jaar weer op poten te zetten, vertelt John: "Het enthousiasme van de dorpelingen wisselt per jaar. Deze keer is de optocht wat kleiner, maar meestal is er het jaar daarna juist weer een opleving. Van zorgen om het voortbestaan zijn dus geen sprake."

En dan is er ook nog de gemeente waar John en zijn medeorganisatoren rekening mee moeten houden: "Twee jaar geleden meldden ze ineens dat we een vergunning nodig hadden met politie, verkeersregelaars en wegafzettingen. Daar zijn we toen niet op ingegaan en sindsdien hebben we niks meer gehoord. Ik denk dat ze een oogje dichtknijpen."

En ook als er wel ooit gedoe ontstaat, dan is het echt niet zomaar over en uit met de optocht, zegt John grijnzend: "Dan moet de politie ons van de weg halen."