Nattigheid slecht voor de vrijmarkt in Schagen: "We gaan gewoon door"

"Wij gaan gewoon door. Nat of niet. En de sfeer zit er lekker in", vertelt één van de verkopers op de markt. Ze heeft haar handel afgedekt met een zeiltje. Even verderop, op De Markt, vallen her en der al gaten als het nog een tandje harder gaat regenen. Rond 10.00 uur houdt het op met zachtjes regenen. "Op Buienradar zie ik straks een nog zwaardere bui komen", verzucht de verkoopster.

Extra zakcentje

De dag begon vol goede moed. Vanuit Schagen, maar ook uit andere omliggende dorpen, waren mensen naar het centrum gekomen. Veel kinderen waren extra vroeg uit bed gegaan om een mooi plekje te bemachtigen. Want een extra zakcentje, dat kan iedereen gebruiken, zoals je kan zien in onderstaande video.