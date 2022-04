Koningsdagcomité Den Oever pakt uit met feest voor alle leeftijden

Na 2018 zag het er slecht uit voor de festiviteiten op Koningsdag in Den Oever, de organisatie stopte ermee. Maar gelukkig stond er een nieuwe groep op om het dorp zijn broodnodige feest te geven. In 2019 ging het los, daarna volgde meteen twee magere coronajaren. Maar nu is het weer volop feest en voor elke leeftijd is er wat te beleven op het terrein van VV Wiron.