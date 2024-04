Joke verlost Alkmaar van Koningsnacht-bende: bekers, peuken en urinewalm

Het Waagplein oogt rond 5.00 uur alsof er een feestelijke bom is ontploft. Het is de stilte ná de storm en vóór de volgende storm: Koningsdag, waarvoor de stad weer schoon moet zijn.

Een eerste blik op het plein levert mediapartner Streekstad Centraal acht halve zonnebrillen, een blonde pruik en vier euro op. "Vier euro?", lacht Joke. "Dat is niks. Vroeger wilde iedereen de eerste veegdienst doen." Volgens de ervaren gemeentereiniger vond je toen briefjes, maar nu iedereen pint is dat veranderd.

Geen statiegeldbekers

"Het blijft speciaal deze dag", straalt Joke. Zelfs na 26 Koningsnachten. Want zo veel jaar ruimt ze met een team van Stadswerk de bende op van feestvierend Alkmaar. Wat haar verder opvalt, is dat het systeem met statiegeldbekers vruchten afwerpt: er liggen veel minder bekers op straat. "De vijf tot zeven ton aan afval dat we andere jaren ophaalden, halen we nu niet."

Nog vóór dag en dauw, bier- en urinewalmen negerend, toveren de Jokes van de wereld de stad weer om tot een toegankelijk en schoon oord. De eer van het werk is waarom Joke dit blijft doen. "Je krijgt zo veel positieve reacties, zo van, Stadswerk doet dat toch maar even. Daardoor blijft het leuk."