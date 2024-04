Deze Alkmaarders staan nu al (stiekem) op de vrijmarkt: "Anders is alles bezet"

Met de spullen van haar kinderen is Bianca deze Koningsdag al vroeg aanwezig bij de vrijmarkt. Ook zij weet dat als je later komt, de kans er is dat er geen plek meer is. "Echt alles is bezet als je later komt", vertelt ze. "Mijn kinderen zitten nu nog op school, maar later vandaag komen ze ook gezellig bij ons kraampje staan."

Tussen de spullen die Bianca verkoopt zit volgens haar niet een item dat bijzonderder is dan de rest. "We verkopen deze spullen omdat wij ze niet meer gebruiken en ze anders maar op zolder staan. Op deze manier maken we er andere mensen blij mee en zijn wij er vanaf."

'Doe maar wat'

Het gaat ook haar niet om de winst die ze kan maken met de verkoop van de spullen. "Het is natuurlijk leuk als het wat oplevert, maar hier staan alleen al zorgt voor een leuke dag", vertelt Bianca enthousiast.

Zelf heeft ze geen handelsverleden, dus een ultieme onderhandelingstip heeft ze niet. "Als ik heel eerlijk ben, doe ik maar wat", zegt ze lachend. "We hebben thuis wel een beetje afgesproken wat we vragen voor de spullen, maar verder zien we wel hoe het loopt."