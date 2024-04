Jong Ajax doet zichzelf tekort met punt tegen Roda JC: "Kansen laten liggen"

De verdediging van Jong Ajax met Gorter centraal achterin, gaf zeer weinig weg tegen de Limburgers. Helaas was Gorter wel betrokken bij het enige tegendoelpunt. "Ik gleed uit en ik gaf de bal te zacht terug op doelman Charlie Setford. Hij kreeg de bal niet meer weg. We gaven eigenlijk een cadeautje weg", aldus Gorter over de knullige 0-1.

Te kort gedaan

Jong Ajax-trainer Dave Vos had gehoopt dat zijn ploeg in de tweede helft nog aan het langste eind zou trekken. Vos: "Aan de voorkant was dit een hele mooie wedstrijd. Tegen de koplopers hebben wij ons dit jaar goed gepresenteerd. Ik was daar dus ook niet bang voor. Als je kijkt naar het spelbeeld en de kansenverhouding, dan denk ik dat we onszelf misschien wel te kort hebben gedaan."