Jong Ajax blijft steken op gelijkspel

Olaf Gorter begon in de basis van Jong Ajax, maar ging gruwelijk in de fout binnen tien minuten. Hij gleed weg, speelde Charlie Setford aan en de doelman leverde de bal in bij Vaclac Sejk. De spits van Roda JC kon vervolgens simpel scoren: 0-1. De Limburgers konden niet heel lang genieten van de voorsprong. Silvano Vos kegelde de bal snoeihard achter Calvin Raatsie: 1-1.

Anton Gaaei stond in de basis, maar moest vroeg afhaken met een blessure. Jong Ajax had hierna veel geluk, dat Arjen van der Heide de bal in de handen van Setford schoot. Aan de andere kant ging een schot van Kian Fitz-Jim voorlangs, waardoor Roda opgelucht kon ademhalen. De Limburgers hielden met een schuin oog de wedstrijd tussen Willem II en FC Groningen in de gaten wegens promotie naar de eredivisie.

