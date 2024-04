Zandvoort onderhandelt verder over opvang asielzoekers en statushouders

Ouderen Partij Zandvoort gaf wethouder Hendriks wel een duidelijke opdracht mee voor die gesprekken. Dan gaat het vooral over de mate van bewaking (24 uur per dag), de activiteiten bij het azc en de open communicatie met alle betrokkenen. Om zo voldoende draagvlak in het dorp te creëren. Ook zou de opvang van statushouders niet ten koste mogen gaan van woningbouw in het dorp.

Zoeken buiten de gemeentegrenzen

Mirko Gerrits van Zandvoort Echt Eén (ZEE) probeerde de andere partijen nog zover te krijgen om verder te kijken dan alleen Zandvoort voor een locatie voor een azc. Bijvoorbeeld op nu nog vrije grond van de provincie, waar gemeenten dan samen asielzoekers onderdak kunnen bieden. Daar kreeg hij geen meerderheid voor. Gerrits mist vooral een duidelijke onderbouwing van het college bij alle vier de scenario's.

GroenLinks en PvdA willen juist dat het college haast maakt met het aanwijzen van nieuwe mogelijke locaties in Zandvoort. Wethouder Hendriks zal die voor de zomer aan de raad presenteren.