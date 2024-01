Zandvoort verroert geen vin, zolang Den Haag geen besluit neemt over spreidingswet

Zandvoort onderneemt vooralsnog geen actie om te kijken waar in de gemeente eventueel asielzoekers ondergebracht kunnen worden. Ook al lijkt de spreidingswet er te komen. "De wet is nog niet aangenomen en uitgewerkt. Tot die tijd gaan we niet aan de slag", aldus wethouder Martijn Hendriks.

Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt voor de spreidingswet te stemmen. Volgende week vindt die stemming plaats. Als de wet er komt, dan kan 'Den Haag' bepalen asielzoekers over alle gemeenten in het land verspreiden. Dit om vooral de druk op het opvangcentrum in het Groningse Ter Apel te verminderen. Hendriks wacht het rustig af. "De wet is er nog niet en de staatssecretaris (Eric van der Burg) moet hem dan nog specifieker uitwerken. We gaan niet aan de slag totdat we exact weten waar we aan toe zijn. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het aantal asielzoekers." Tekst loopt door na de foto.

De Zandvoortse wethouder Martijn Hendriks (Jong Zandvoort) - Foto: gemeente Zandvoort

"Het blijft nog wel een tijdje een onzekere factor, omdat de kabinetsformatie ook nog niet rond is", vertelt Hendriks. Dat zou mogelijk nog iets kunnen veranderen aan de uitvoering van de wet. De Zandvoortse gemeenteraad wilde eerder al geen besluit nemen over mogelijke azc-locaties in het dorp zolang er geen sprake was van een spreidingswet. Wellicht dat die zoektocht de komende weken toch moet starten. "Als de wet er eenmaal is, dan voeren we die ook uit. Het zou een beetje gek zijn als je als Zandvoort de ene wet wel uitvoert en de andere niet", zegt Hendriks. "We zien dan wel hoe we het verder gaan invullen. Op welke locatie bijvoorbeeld en of we wellicht aan uitruil gaan doen met andere gemeenten." Gesprekken met omliggende gemeenten daarover liggen op dit moment stil. Oude locatie afgewezen Het Zandvoortse college had vorig jaar een aantal plekken in het dorp aangewezen waar enkele tientallen asielzoekers gehuisvest zouden kunnen worden. Eén daarvan was een grasveld naast het parkeerterrein De Zuid, bij de Boulevard Paulus Loot. Dat leverde de nodige weerstand op in de buurt. De gemeenteraad vond het ook geen geschikte locatie en dus ging er een dikke streep doorheen. Uiteindelijk bleek alle commotie onnodig. Onder het veld lag namelijk asbest en werden sporen van zware metalen gevonden. Het veld is namelijk op een oude vuilstort aangelegd. Tekst loopt door na de foto.

Het grasveld naast P-De Zuid was eerder een potentiële locatie voor een azc in Zandvoort - Foto: NH Media / Paul Tromp