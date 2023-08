Niet alleen asbest, maar ook zware metalen gevonden onder parkeerterrein Zandvoort

De bodem onder het grasveld naast parkeerterrein De Zuid in Zandvoort blijkt ernstig verontreinigd. Uit onderzoek blijkt dat op verschillende plekken niet alleen asbest, maar ook zware metalen als barium en zink in de grond zitten.

De conclusie van het onderzoek, uitgevoerd door Antea Group, is verder dat er geen gevaar is of is geweest voor de volksgezondheid.

Het grasveld, waar op drukke dagen auto's staan, blijft voorlopig afgezet met hekken. Ook tijdens de Formule 1 eind augustus. Dat duurt zolang de verontreiniging helemaal weg is gehaald uit de bodem. De gemeente onderzoekt op welke manier dat het beste gedaan kan worden.

Oude vuilstortplaats

Het terrein werd vroeger gebruikt als stortplaats van huishoudelijk afval. Naast asbest en de zware metalen zijn er ook PAK's aangetroffen in de bodem. Dat staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Die komen bijvoorbeeld vrij bij het stoken van houtkachels en het aanbranden van eten.

AZC

Het veld was ook één van de opties om een tijdelijk asielzoekerscentrum te plaatsen. De gemeenteraad ging daar niet mee akkoord, omdat de Spreidingswet nog niet was aangenomen door de Tweede Kamer. Mocht dat later alsnog gebeuren, dan wordt er in Zandvoort een nieuwe lijst van mogelijke locaties opgesteld.

