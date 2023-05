Zandvoort wil besluitvorming over azc bij parkeerterrein De Zuid uitstellen

Het Zandvoortse college heeft meer tijd nodig om onderzoek te doen naar onder meer alternatieve locaties in en rond het dorp om asielzoekers te kunnen vestigen. Eigenlijk zou de raad aanstaande dinsdag daar een besluit over nemen, maar burgemeester en wethouders willen dat nu doorschuiven naar 11 juli.

Begin deze maand vergaderde de Zandvoortse raadscommissie over de mogelijkheid om het asielzoekerscentrum te plaatsen nabij parkeerterrein De Zuid. Enkele partijen vroegen zich daarbij af of er geen uitruil mogelijk was met omliggende gemeenten en waarom andere locaties niet op de 'shortlist' van de gemeente stonden. Dan gaat het bijvoorbeeld om Bentveld, parkeerterrein De Noord of eventueel bij zorgcentrum Nieuw Unicum.

