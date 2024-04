Amstelveense Olmenhof voor 1,5 miljoen opvang-klaar gemaakt, toch wacht volgend jaar de sloopkogel

800.000 euro daarvan wordt gebruikt voor het opknappen en 600.000 voor de inrichting van de opvang. Onder inrichting vallen volgens gemeentewoordvoerder zaken als bedden, beddengoed, een koelkastje, kookgerei en verlichting. "De inrichting kan worden hergebruikt op andere locaties. We verwachten dat we een deel van die kosten vergoed krijgen door het Rijk."

'Goedkoopste oplossing'

Volgens de woordvoerder is het opknappen van de Olmenhof op dit moment de goedkoopste optie voor opvang van Oekraïeners in Amstelveen. "Dit is inderdaad een tijdelijke oplossing maar goedkoper dan opvang in hotels. Er zijn op dit moment geen andere locaties geschikt en beschikbaar."