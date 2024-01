Alsnog opknapbeurt van 1,5 miljoen euro voor Olmenhof nu er Oekraïeners gaan wonen

Nu er minstens 18 maanden lang 140 Oekraïners in de Olmenhof gaan wonen, trekt de gemeente Amstelveen bijna 1,5 miljoen euro uit om het slooppand toch nog een keer op te knappen. Daar komt nog een miljoen euro bij aan opvangkosten. De huidige bewoners moeten er begin april uit. Zij klaagden jarenlang over achterstallig onderhoud.

Hoe verpauperd het pand ook is en hoe weinig beheerder Plaza Resident Services de afgelopen jaren ook met hun klachten daarover deed: de bewoners vochten toch om er te mogen blijven.

Een kapotte verwarming en lift, schimmelplekken op het plafond, troep op elke verdieping en vreemde figuren die dagelijks rondhangen in de gangen. Voormalig ouderencomplex de Olmenhof in Amstelveen heeft zijn beste tijd wel gehad. Woningzoekenden mochten er de afgelopen tien jaar volgens de leegstandswet wonen, maar moeten er begin april uit.

Thuisloze Amstelveense starters wonen in een krot, maar vechten tóch om te blijven

Maar de gemeente laat nu weten dat de plannen om er Oekraïense vluchtelingen op te vangen rond zijn. Een plan van eigenaar Woonzorg voor een nieuw ouderencentrum op de plek van de Olmenhof staat nog in de kinderschoenen. Op deze manier wil de gemeente tijd overbruggen zonder dat het pand leegstaat.

Nu er Oekraïeners in het voormalige ouderencomplex komen, vindt de gemeente dat het pand toch nog een keer 'beperkt' moet worden opgeknapt. In een collegebesluit daarover staat dat de gemeente daar 2.471.000 euro uit het Lokaal werkbudget Oekraïne voor beschikbaar stelt. 1.466.000 euro is bedoeld voor de opknapbeurt van het pand.

Geld van het Rijk

Navraag van NH bij de gemeente leert dat 800.000 euro daarvan wordt gebruikt voor het opknappen en 600.000 voor de inrichting van de opvang. "De inrichting kan worden hergebruikt op andere locaties. We verwachten dat we een deel van die kosten vergoed krijgen door het Rijk", licht een woordvoerder toe.

Daarnaast geeft de gemeente Woonzorg een vergoeding van 525.000 euro voor huurkosten en 180.000 euro voor kosten voor water, gas en licht. Een externe partij gaat de locatie 18 maanden lang voor een bedrag van 300.000 euro beheren.