Man (43) duwt hondjes onder water, gooit ze op asfalt en laat ze achter op het strand

Het incident gebeurt vorig jaar juli. Getuigen zien hoe hij met een bakfiets en zijn hondjes op het strand bij Huisduinen loopt. De honden lijken niet te luisteren en rennen weg. Daarop pakt hij een van de hondjes en duwt die al scheldend onder water. Eenmaal terug bij de bakfiets springt een hond in de bakfiets. Hij pakt het dier en smijt het dier hardhandig tegen de grond.

De hond lijkt pijn te hebben, want trekt daarna met zijn pootje. Hij laat ze vervolgens alleen achter en fietst weg. Omstanders ontfermen zich om de honden en bellen de politie. De dierenarts constateert later dat de dieren ook al geruime tijd niet goed waren verzorgd. Een van de honden zat onder de vlooien en had daardoor ook kale plekken in zijn vacht.

Relatie over

De man verklaart bij de politie dat hij er psychisch 'helemaal doorheen zat'. Zijn relatie was net uit en de honden luisterden niet. Het alcoholprobleem van de man lijkt te hebben bijgedragen aan zijn gedrag: als hij veel drinkt, wordt hij agressief. De honden zijn na het incident door de politie in beslag genomen en worden nu verzorgd door de ex-partner van de man.

Dat de 43-jarige Nieuwedieper een strafblad van elf pagina's heeft, neemt de officier van justitie niet mee in haar eis tegen de man. De man was overigens niet bij de zitting aanwezig. De hondenbezitter staat niet open voor een behandeling en heeft na de zitting bij de raadkamer niets meer van zich laten horen. Daarom wil ze, ondanks de spijtbetuiging, geen lagere straf.

Staart tussen benen

"De hondjes waren duidelijk heel bang voor de man", zo zagen meerdere getuigen, zegt de officier van justitie. "Ze renden met de staart tussen de benen weg." Ze eist een taakstraf van 40 uur tegen de man. De rechter spreekt hem echter vrij van het achterlaten van de honden, aangezien hij kort na het gebeuren al met de politie belt en informeert waar ze zijn. De man heeft om deze reden wel een iets lagere straf gekregen: 25 uur werkstraf of twaalf dagen celstraf.