Woede over terugkeer 'geschopte' hond bij baas: 'Mishandeling moeilijk te bewijzen'

De mishandelde hond die vorige maand door de politie is weggehaald bij zijn eigenaar is weer teruggebracht. Een groepje kinderen schakelde hulp in toen zij bij Winkelcentrum Middenhoven in Amstelveen zagen hoe de man zijn hond schopte en losliet op het tramspoor. De politie roemde de kinderen publiekelijk voor hun actie.

"We zijn de jongeren dankbaar voor hun snelle en goede optreden! Ze hebben ons direct gebeld en liefdevol de hond opgevangen", is te lezen op de Facebookpagina van de politie. Agenten wisten de eigenaar al snel te achterhalen en oordeelden dat het in zijn woning "onveilig is om dieren te houden."

Vrijwilliger Mirjam Bosman van Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland is furieus over het besluit. "Dit kan écht niet", laat ze aan NH Nieuws weten. "Wie komt er op voor die hond dan?", gaat de dierenvriend verder. "Ik loop al een behoorlijke tijd mee en heb zaken gezien waarbij de hond om twintig keer minder is weggehaald." Volgens Bosman is dit ook niet de eerste melding. De man zou zich eerder schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling.

De eigenaar moet zijn hond in de toekomst aangelijnd houden en zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door de politie. "Mocht zich opnieuw een dergelijke situatie voordoen, dan zal gekeken worden of de man een ‘houdverbod’ kan krijgen", besluit het OM.

De Officier van Justitie die het dossier uiteindelijk moest beoordelen dacht daar kennelijk anders over. Het Openbaar Ministerie (OM) laat na vragen van NH Nieuws weten dat de hond terug bij de eigenaar is, omdat de zaak moeilijk bewijsbaar is. "Uit de verschillende getuigenverklaringen is niet onomstotelijk gebleken dat er sprake was van dierenmishandeling", aldus het OM.

Bosman geeft toe dat dierenmishandeling best wel moeilijk is om te bewijzen. Omdat de hond destijds in beslag werd genomen, heeft de dierenambulance het dier niet kunnen onderzoeken. "Wat wel duidelijk was, was dat de hond heel erg bang was", verklaart ze.

En dus geeft ze niet op. De dierenambulance heeft gevraagd of een tweede Officier naar het dossier wil kijken. "Als die hond dan morgen dood onderaan de trap ligt of met ernstige verwondingen binnen wordt gebracht, dan hebben wij er in ieder geval alles aan gedaan", zegt de vrijwilliger strijdvaardig.

Zelf weghalen

Op social media is ophef ontstaan over het besluit. Mensen zijn woedend en willen zelfs voor eigen rechter gaan spelen. "Hondje terug naar eigenaar terwijl hij/zij al meerdere keren mishandeld is/wordt...?? Doet de jeugd eindelijk eens iets goeds, wordt t beestje teruggebracht. HOE DAN?", reageert iemand. Een ander zegt "het hondje daar weg te halen als iemand het adres geeft."