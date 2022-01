Jongeren redden hond van dierenbeul: geschopt en losgelaten op tramspoor

Het onderzoek leidt de agenten naar de eigenaar van de hond. Ze vinden hem uiteindelijk in zijn woning. De man is duidelijk zwaar onder invloed van alcohol en 'totaal buiten zinnen'. "Ook was hij gewond, dus werd er direct een ambulance opgeroepen", laat de politie weten.

De politie oordeelt dat de man niet in staat is om een huisdier te houden. Zijn leefsituatie is te onveilig. Een dossier is opgemaakt en overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De politie vraagt ook om een 'houdverbod'. Dat kan inhouden dat iemand geen dieren, minder dieren of bepaalde diersoorten niet mag houden of bezitten.

Dankbaar

De politie roemt de jongeren op social media om hun reddingsactie. "We zijn de jongeren dankbaar voor hun snelle en goede optreden! Ze hebben ons direct gebeld en liefdevol de hond opgevangen."