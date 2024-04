Schiphol verwacht meer drukte tijdens meivakantie dan vorig jaar

Vertrokken er in de vorige meivakantie nog dagelijks gemiddeld 64.500 passagiers via Schiphol, de komende weken zijn dat er gemiddeld 70.000 per dag. Dat is een stijging van bijna tien procent.

Volgens Schiphol zullen de eerste dagen van de meivakantie het drukst worden: dan kan het aantal vertrekkende passagiers oplopen tot zo'n 80.000. Op die dagen kan de wachttijd bij de incheckbalies, security en paspoortcontrole oplopen.

Chaos in meivakantie 2022

Waar de meivakantie van 2022 nog uitliep op een regelrechte chaos, had Schiphol haar zaakjes vorig jaar beter op orde. Dat was te danken aan een wervingscampagne waarmee in korte tijd ruim 800 beveiligers werden aangenomen.