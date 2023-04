Ook allereerste échte piekdag van de meivakantie op Schiphol verloopt goed

Schiphol is tevreden over het verloop van de allereerste piekdag van de meivakantie. Voor veel reizigers begon de vakantie gisteren al, maar de luchthaven rekent vooral vandaag en morgen op topdrukte. Wachtrijen bij de beveiligingscontrole waren er nauwelijks en voor de incheckbalies liepen de wachttijden op tot ongeveer een uur. Die vertraging komt door het hardnekkige personeelstekort bij de afhandelingsbedrijven.

Vooral in de vroege ochtend was het druk in Vertrekhal 3 van Schiphol. Daar stond een lange rij met wachtende passagiers voor de incheckbalie van Easyjet. Die prijsvechter had al rekening gehouden met veel reizigers en riep haar klanten op om een uur eerder te komen.

Tegen het einde van de ochtend bleven de wachttijden in alle vertrekhallen beperkt tot ongeveer een half uur. Bij de beveiligingscontrole waren er nauwelijks rijen. "Wij hebben vertrouwen in een goede afloop van de hele meivakantie, want daar hebben we keihard aan gewerkt", zegt woordvoerder Dennis Mulller van Schiphol. "Tot nu toe is dit een bevestiging van dat vertrouwen."

Een verslag van de eerste piekdag van de meivakantie op Schiphol. Het artikel gaat verder onder de video.