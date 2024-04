Na jaren weer wat reuring aan de 'Waardse kust': nieuw festival op strand van Luna

Het nieuwe urban dance festival is volgens medeorganisator Dennis Luken iets unieks in Heerhugowaard. "Je hebt Mixtream Festival, dat heel alternatief is en het Nederlandstalige festival Zomertoer, maar nog niks zoals dit."

Artiesten als Quintino, Brennan Heart, Chucky en DJ Jean staan die dag op het programma. Maar ook bekende namen als Yung Felix en de broers Adje, Hef en Crooks van Boyz in De Hood komen naar Heerhugowaard. "Deze artiesten zie je eigenlijk nooit in de regio", reageert hij tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Oud in nieuw jasje

Aan eerdere edities van het Luna Beach Festival kwam een einde toen de Waerdse Tempel begin 2012 voorgoed de deuren sloot. Jarenlang stond het poppodium leeg. Van verschillende plannen, zoals een wellnesscentrum en zelfs een crematorium, kwam nooit iets terecht.

Tot het in 2020 werd aangekocht door FG-Groep. Een groep ondernemers die zich bezighoudt met uiteenlopende zaken, zoals keukendesign, vastgoed in het Caribisch gebied en dus ook een evenementencentrum. Na de aankoop bleef het lang onduidelijk wat er met het pand zou gebeuren.