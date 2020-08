Flinke beloning voor gouden tip vernielingen bij 'Waerdse Tempel': 'Achterlijk volk'

De eigenaar van de Sanisale en Keukensale laat via social media weten dat alles inmiddels is dichtgetimmerd en dat er vanaf nu beveiliging aanwezig zal zijn. "Het blijft natuurlijk achterlijk volk dat ze spullen van een ander slopen. Maar we komen er vast wel achter wie er gisteravond is binnen geweest", aldus Grifhorst.

Hard aan het werk

Verder laat hij weten dat het pand vanaf eind volgende week volledig in zijn bezit zal zijn. "We zullen dan hard aan het werk gaan om het weer helemaal top te maken."

Eind juni ontstond er brand in de poptempel aan het strand van Luna. De brandweer had de uitslaande vlammen in het leegstaande pand al snel onder controle. Tot op heden is niet bekend hoe de brand is ontstaan.