Brand in voormalige discotheek aan Strand van Luna in Heerhugowaard

Er werd even getwijfeld of er eventueel nog mensen in het pand aanwezig waren. De deuren waren namelijk bij de aankomst van de brandweer al van slot, meldt de Veiligheidsregio. De traumahelikopter werd voor de zekerheid ingeschakeld om eventuele gewonden op te vangen. Uiteindelijk bleek niemand in het pand aanwezig.

De oorzaak van de brand of wat er in brand heeft gestaan is nog onbekend.