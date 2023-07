Metamorfose iconische discotheek Heerhugowaard blaast dansen nieuw leven in

Na jarenlange stilte gebeurt er weer wat in het betonnen pand aan het Strand van Luna in Heerhugowaard. De voormalige Waerdse Tempel gaat nu FG Live heten en opent in oktober haar deuren. Muziekliefhebbers kunnen er terecht voor concerten en dansfeesten.

Jarenlang stond de poptempel leeg. Het terrein verloederde, en dat was moeilijk te verteren voor iedereen met goede herinneringen aan de feesten in de Waerdse Tempel tussen 2006 en 2012. Er zijn allerlei plannen geweest met het pand, van een wellnesscentrum tot een crematorium, maar daar is niks van terecht gekomen.

En nu is duidelijk dat het toch echt weer een uitgaanscentrum gaat worden. Het gebouw is compleet vernieuwd en FG Live wordt op 6 en 7 oktober feestelijk geopend met optredens van Van Dik Hout en VanVelzen, zo schrijft Dijk en Waard Centraal.

Initiatiefnemer van FG Live is Fred Griffhorst, oprichter van de FG-groep en sinds 2020 eigenaar van de Waerdse Tempel. Hij is heel blij dat ze van start kunnen gaan. "Het is altijd onze insteek geweest om de iconische Waerdse Tempel in ere te herstellen. Met topartiesten als Van Dik Hout en VanVelzen belooft het meteen een spectaculair openingsweekend te worden. Het is extra leuk dat beide artiesten afkomstig zijn uit Noord-Holland. De opening van FG Live in oktober is een nieuw hoogtepunt voor ons bedrijven."

Heerhugowaarder Jos Baltus is verantwoordelijk voor de programmering: "FG Live gaat draaien met een ritme van drie concertweekends achtereen, dan een maand niet, weer drie concertweekends, enzovoorts." Tot het einde van dit jaar is de agenda lang en gevarieerd. Concertgangers kunnen nog genieten van Q-Music Big Party, Crazy Piano’s on Tour, The Eagles Legacy, Toppers van Oranje, Giants of Progrock, en The Billy Joel Experience.



Zaalvoetbalvereniging FC Marlène viert er op 28 oktober zijn vijftigjarig jubileum met onder andere een optreden van John de Bever. Krijg die lach maar eens van je gezicht. Volkszanger Mart Hoogkamer komt op 23 december met zijn ’Kerstspecial’. Het complete programma is te vinden op fg-live.nl.



De FG-Groep, bekend van formules als Sanisale, Keukensale en Sanidump, heeft de multifunctionele poptempel op het strand van Luna grondig verbouwd. Er zijn onder meer een nieuwe geluidsinstallatie en lichtinstallatie geplaatst en de akoestiek is sterk verbeterd. FG Live biedt plaats aan 2000 bezoekers.