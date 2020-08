'Waerdse Tempel' wordt inspiratiehuis met restaurant en kookdemonstraties

HEERHUGOWAARD - Het leegstaande pand van Palm Beach, annex Waerdse Tempel, krijgt een nieuwe invulling. Een sanitair- en keukenoutlet gaat er een inspiriatiehuis van maken met onder meer kookcursussen en -demonstraties. En zo krijgt het kolossale gebouw aan het Strand van Luna, dat in 2006 opende als poptempel, weer een nieuw leven.

Wie er er nu doorheen loopt kan nauwelijks geloven dat het pand nog gebruikt zal worden. Vrijwel alles van glas is kapot of beschadigd en er is geen buitendeur zonder braaksporen. Toch wordt er opgeruimd, meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Want het voormalige pand van de Waerdse Tempel en Palm Beach wordt een inspiratiehuis van Sanisale. Daarbij hoort ook een restaurant met een groot terras, waar inmiddels al een uitbater interesse in heeft getoond, en het blijft mogelijk om het pand te huren voor feesten en evenementen.

"In samenspraak met de gemeente Heerhugowaard zullen wij een doel en bestemming geven aan de Waerdse Tempel, om het toch wel ernstig in verval geraakte pand nieuw leven in te blazen", stelt een trotse Pieter Sopar van Sanisale.