Van Krezip tot Ilse DeLange en nog veel meer: volop feest bij West-Friese festivals

De Avond van Andijk is op vrijdag 12 juli. Traditiegetrouw de opwarmer van het festival Dijkpop wat een dag later is. "Allang niet meer het kleine zusje van Dijkpop, maar tegenwoordig uitgegroeid tot een populaire feestavond voor jong en oud", zo laat de organisatie weten.

Eerbetonen aan Michael Jackson en Elvis

Er zijn vier muziekpodia, een terrein met foodtrucks en een spiegeltent. Allerlei muziekstijlen komen aan bod. Behalve Ilse DeLange komt ook de Nederlandstalige zangeres Samantha Steenwijk. Op het hoofdpodium wordt de avond afgetrapt met MJ History, een Michael Jackson-tributeband. En de King of Pop is niet de enige die een eerbetoon krijgt. Want King of Rock ‘N Roll? Bouke & The ElvisMatters brengen met Elvis een andere King naar Andijk.

Voor wat meer rustige muziek kunnen bezoekers in de spiegeltent luisteren naar de Hoornse singer-songwriter Elsa Birgitta Bekman. Het ruigere werk hoor je op het podium Rock & Rolla. Ook worden scholieren uitgedaagd om het terrein op te fleuren.

Ontwerp je eigen hekdoek

Ze worden gevraagd om met hun klas een eigen hekdoek te ontwerpen. De ingezonden doeken komen op het terrein te staan, waar het publiek uiteindelijk een winnaar uit kiest. De klas met het mooiste doek krijgt een Avond van Andijk-rugzak.

De verkoop van kaartjes voor het evenement start zaterdag.

Tekst gaat verder onder de foto.