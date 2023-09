Puntjes op de i gezet voor Zomerpop, ook Zomerpop Diner keert weer terug

Met het weekend in aantocht kan Hoogwoud zich opmaken voor een nieuwe editie van het muziekfestival Zomerpop, dat vanavond van start gaat op het recreatieterrein De Weijver. Ook is het Zomerpop Diner terug van weggeweest. "Het wordt weer massaal omarmd, dat is heel mooi om te zien."

Na het diner barst de eerste avond van Zomerpop los, met onder andere de West-Friese bands Oôs Joôs en Valentine's Tribute To Queen. De eerste editie van Zomerpop vond plaats in 1990, waarmee het festival na meer dan 30 jaar een begrip is geworden in West-Friesland en daarbuiten.

Zo'n 750 mensen hebben zich voor het diner ingeschreven, dat buiten gehouden wordt. Bij slecht weer kan er uitgeweken worden naar een van de tenten op het festivalterrein. "Het unieke is dat dit voor jong en oud is", zegt Maas. "Met een podium in het midden is er naast het eten ook vertier. Waar zie je nog dat jonge gezinnen samen komen? En dat de muziek niet al te hard staat."

Na meer dan acht edities werd een aantal jaar geleden besloten om het Zomerdiner niet meer te houden. "De rek was er toen een beetje uit", legt organisator Wouter Maas uit. "Daarna kon een paar jaar niets georganiseerd worden vanwege corona, en ook in 2022 was er geen diner. Maar vanuit de organisatie en bij mensen uit het dorp kwam de wens naar voren om het toch weer te houden."

"Je moet ervoor waken dat bands of artiesten niet meerdere keren in een jaar op evenementen in de regio komen"

Een van de headliners op zaterdag - Son Mieux - stond afgelopen jaar al gepland voor het festival in Hoogwoud. "Maar een optreden van hen in Groot-Brittannië gooide roet in het eten", licht Maas toe. "Daarom stonden we voor deze editie vooraan in het 'kaartenbakje'. We zijn heel blij dat we ze nu hebben gestrikt."

Volgens Maas moet met de programmering van artiesten ook gewaakt voor overkill. "Son Mieux stond vorig jaar op Dijkpop in Andijk. Je moet ervoor waken dat bands of artiesten niet meerdere keren in een jaar op evenementen in de regio komen", zegt de organisator.

Van Haags tot Ierse folkmetal

Naast de Haagse band zijn Racoon en hiphop-artiesten Josylvio en Fresku enkele van de blikvangers op de zaterdag van Zomerpop. "Met vijf podia hebben we voor alle muziekstromingen iets op het programma staan. Dat vinden we heel belangrijk, dat mensen ook verrast kunnen worden en nieuwe muziek ontdekken", zegt Wouter Maas. Zelf kijkt hij het meeste uit naar de Ierse folkmetal-band The Scratch, die op zaterdag met een energieke show in de tent Vuigland staan.

Het hele programma is te vinden op de website van het Zomerpop Festival in Hoogwoud.