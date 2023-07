Andijkers schieten massaal te hulp bij opruimen stormschade Dijkpop

Het terrein van Dijkpop in Andijk was door storm Poly gisteren veranderd in één grote chaos. Overal lagen takken op het terrein, en veel hekken en torens waren omgewaaid. De organisatie plaatste een oproep aan hun eigen vrijwilligers om te helpen, maar dit bericht werd verder gedeeld. En zo had het festival ineens veel helpende handen.