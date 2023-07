Avond van Andijk voor het eerst uitverkocht, organisatie verkoopt 250 extra kaarten

Voor het eerst in de historie van het evenement is De Avond van Andijk volledig uitverkocht. De organisatie is "schapentrots" op het verkochte aantal tickets, en stelt als viering van deze mijlpaal nog eens 250 extra kaarten beschikbaar. "Dit was voor ons een enorme verrassing", stellen zij.

Het evenement op de Kleingouw in Andijk is de traditionele avond voor het dorp, als voorbereiding op Dijkpop dat morgen plaatsvindt. In de grote tent op de tot festivalterrein omgebouwde ijsbaan zijn vanavond optredens van Emma Heesters, Roxeanne Hazes en de Nederpop All Stars met Loïs Lane.

Ook gelegenheidsband The Locals, met allerlei muzikanten uit Andijk en omliggende dorpen, is weer van de partij. Daarnaast zijn er verschillende West-Friese bands en artiesten die op de andere podia optreden, zoals Momentum en No Offense.

Extra kaarten

"Natuurlijk zijn we schapentrots op het feit dat we voor het eerst in de historie van de Avond van Andijk uitverkocht zijn", zegt de organisatie. "Dit was voor ons een enorme verrassing, maar ook voor sommige ouders en kinderen die samen met ons en heel veel anderen het leukste West-Friese feest van het jaar mee willen maken."

Daarom is gisteravond besloten om nog eens 250 kaarten extra beschikbaar te stellen, zodat iedereen die buiten de boot gevallen is gelegenheid heeft om naar het evenement te komen. "Dus dit is echt de aller-, aller-, allerlaatste kans om nog een kaart te bemachtigen."

De tickets zijn vanaf nu in de verkoop. De Avond van Andijk begint vanmiddag om 17.00 uur.