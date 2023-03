Goldband en Wolfmother op Dijkpop: "Iets bieden dat je niet in de regio vindt"

Tjerk Laan moest een jaartje geduld hebben, maar nu is het dan toch zover: de populaire Haagse groep Goldband komt op 8 juli naar Dijkpop. De Australische rockband Wolfmother is een andere verrassende naam in de line-up, die gister bekend werd. Voor geïnteresseerden: Dijkpop is bijna uitverkocht.

Met Goldband heeft Dijkpop zo ongeveer de meest gewilde act van het moment te pakken. De stukadoors uit Den Haag scoorden met 'Noodgeval' een dikke hit en zijn veelgevraagd op festivals. "We wilden ze vorig jaar al graag hebben", zegt Tjerk Laan. Hij is al sinds 1999 programmeur van Dijkpop. "Maar toen konden ze tegelijkertijd op Werchter in België spelen en ging het niet door. We hebben contact gehouden en nu is het wel gelukt. Wel was de prijs wat gestegen."

Internationale act

Een andere opvallende naam is die van Wolfmother. Dit is een Australisch rockformatie - bekend van 'Woman' en 'Joker and the Thief' - die neerstrijkt in Andijk. "We zijn het na bands als BUSH en White Lies een beetje aan onze stand verplicht om ook een internationale act te presenteren. We willen graag iets bieden dat je niet zo snel in de regio vindt."

De aankondiging van de line-up van Dijkpop: