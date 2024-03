Songfestivalkandidaat Joost Klein en tien andere namen op line-up Dijkpop

Met de woorden 'Droom Groot' bij de aankondiging van de zogenaamde blind-date tickets op Valentijnsdag, gaf het festival in Andijk al een hint voor één van de acts weg. De Friese artiest Joost Klein gebruikt deze woorden namelijk in een van zijn songteksten en als slogan.

Gisteren maakte Dijkpop bekend dat Joost, die Nederland in mei vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival in Malmö, de eerste act is die optreedt in Andijk. Het nummer 'Europapa' dat hij gisteren lanceerde, zal zeer waarschijnlijk ook in Andijk worden gezongen.