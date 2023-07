Opbouw Dijkpop in volle gang, festival lanceert vaste plastic bekers voor bezoekers

Andijk maakt zich op voor een nieuwe editie van het Dijkpop Festival, dat aankomend weekend wordt gehouden. De organisatie is bezig met de opbouw van het terrein, en houdt rekening met een nieuwe wet. Dit betekent dat er gebruik gemaakt gaat worden van plastic hardcups. "Je levert deze in als je een nieuw drankje bestelt", vertelt Bas Pekel van de organisatie. "Het zal voor ons ook zeker schelen in het opruimen."

Het terrein aan de Kleingouw wordt vrijdag geopend voor de Avond van Andijk, met onder meer optredens van Emma Heesters, Roxeanne Hazes en de Nederpop Allstars. Op zaterdag is de 38e editie van Dijkpop. Naast bekende acts als Goldband, Meau en het Australische Wolfmother, treden ook de West-Friese artiesten Claude en Glock'45 op tijdens het festival. Streekomroep WEEFF doet verslag van dit evenement, en staat met een locatiestudio op het festivalterrein.

Voor op schema

De organisatie kijkt uit naar een nieuwe editie van Dijkpop. "Alles is onder controle. We liggen erg voor op schema", vertelt Bas Pekel van de organisatie tijdens de opbouw. "Daardoor zijn er nu al zaken die we anders over een paar dagen zouden doen. Dat zorgt voor wat chaos. Dan denkt iedereen: 'Hier zijn we nog niet aan toe'. Maar het komt allemaal goed."

Het festival met duizenden bezoekers wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dit geldt zowel voor de mensen die de opbouw en het afbreken verzorgen, de mensen achter de bar en muntenkassa’s, maar ook de organisatie zelf bestaat volledig uit mensen die het in hun eigen tijd doen. "Het zullen er zomaar meer dan 300 kunnen zijn", vertelt Bas.

Hardcups

Vanwege een wetswijziging werkt Dijkpop voor het eerst met harde, plastic bekers. Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst een muntje, die ze bij de bar in kunnen leveren voor zo'n zogeheten 'hardcup'.

In tegenstelling tot andere evenementen waar deze bekers uitgegeven worden, gaan deze bekers direct weg als ze leeg zijn en ingeleverd zijn. "Die worden dus niet hergebruikt", legt Pekel uit. "In een grote oplegger gaan ze terug naar het bedrijf waar wij ze van huren. Als je 'm ingeleverd hebt krijg je dus een nieuwe, schone beker bij je volgende bestelling. En als je 'm kwijt bent is dat heel vervelend. Dan moet je een half muntje betalen voor een nieuwe."

Volgens Pekel is het dus de bedoeling dat de bezoekers hun bekers in de gaten houden. Ook zal het voor de organisatie een hoop schelen in het opruimen. Bas vindt het een goede zaak. "We moesten er toch een keer mee beginnen. En als het dan toch moet, dan maar meteen", zegt hij. "We waren er al goed op voorbereid."