Terrein Dijkpop één grote chaos door hevige storm: hulptroepen komen in actie

De storm Poly die sinds vanmorgen over West-Friesland raast, heeft voor fikse schade gezorgd op het terrein van Dijkpop. Zo zijn torens en hekken omgewaaid, en zelfs een container staat door de harde wind niet meer op de goede plek. Het festival in Andijk doet daarom een dringende oproep aan mensen om te komen helpen. "Wat vooral bijzonder is, is de saamhorigheid die het met zich mee brengt. Ik krijg alleen maar berichten met mensen die komen."