Grote accu's en eigen stroomnet: Alkmaar zoekt oplossing voor bedrijven nieuwe haven

Om op industrieterrein Overdie plaats te maken voor zo'n 1.400 woningen, moeten de bedrijven verhuizen naar de nieuwe haven Boekelermeer. Eén probleem: er is geen stroom.

Netbeheerder Liander bleek na de aankoop van de grond geen nieuwe aansluitingen te kunnen maken, vertelde Jaap Schuurman, directeur van het logistiek bedrijf Stad Alkmaar eerder. En dus besloten de ondernemers eerder al het heft in eigen handen te nemen met een privaat stroomnetwerk. "We willen dat aanleggen met zonnepanelen en daarbij onderlinge afspraken maken over stroomgebruik. We hebben 21 miljoen euro subsidie uit Europa gekregen. Volgens mij is dit uniek in Nederland."

Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, verklaart het college van Alkmaar. Om niet alleen het bedrijventerrein maar ook het havengebied in de Boekelermeer van genoeg energie te voorzien, ligt er nu een plan voor de aanleg van twee grote accu's.

Tijdelijke oplossing

De accu's zijn ongeveer twee zeecontainers groot. De eerste wil het college plaatsen aan de Aventurijnstraat. Op een later moment wordt dan een tweede elders op het terrein neergezet. "Het gaat in principe om een tijdelijke oplossing. Zolang Liander niet in staat is om stroomaansluitingen met voldoende capaciteit beschikbaar te stellen."