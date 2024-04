Van vier naar drie kliko's: wordt de 'milieustraat' in onze achtertuin kleiner?

Daar werd vier jaar geleden al eens serieus naar gekeken, maar toen bleek het een duur grapje. Het overstappen van 'bronscheiding', dus het thuis zelf scheiden van je plastic afval, naar 'nascheiding' zou leiden tot een forse toename van de jaarlijkse kosten. Kosten die weer op het bordje van de burger komen.

Kosten lijken mee te vallen

De vlag hangt er nu heel wat anders voor. De Gooise afvalverwerker heeft nu een nieuw onderzoek laten doen naar de voor- en nadelen van het weghalen van de vierde kliko. Dat onderzoek toont aan dat de gevreesde kostenstijging nu wel meevalt.

Met de overstap is een flink bedrag gemoeid: de overstap zelf kost 780.000 euro, per jaar zou het 'nascheiden' van plastic afval 800.000 euro kosten. Als je dat weer omrekent naar het aantal huishoudens valt dat wel mee. Per huishouden komt het namelijk neer op een eenmalig bedrag van 3 euro en nog eens 3 euro per jaar. Als je dat verder doorrekent, komt het neer op een kostenstijging van zo'n twintig cent per huishouden.

Daar staat dan wel weet tegenover dat je het plastic afval niet meer apart hoeft te houden: de vierde kliko verdwijnt en als je in een appartement woont hoef je ook geen aparte afvalzak bij te houden in je keuken of je balkon. Hilversum spreekt daarom bijvoorbeeld van een 'aanmerkelijke verbetering van de dienstverlening'.

Gemeenten aan zet

Of de GAD daadwerkelijk overstapt op het nascheiden van plastic afval, wordt de komende tijd bepaald. Alle gemeenten wordt nu gevraagd wat ze er van vinden, maar daar zijn ze nog niet unaniem over.

Gooise Meren stemde eerder al voor nascheiding, terwijl bijvoorbeeld Blaricum weer stemde voor bronscheiding. Hilversum lijkt de keuze voor nascheiding te maken, terwijl Huizen juist weer afstevent op een keuze voor bronscheiding. Wijdemeren kiest ook voor nascheiding.

De GAD hakt uiteindelijk de knoop door. De Gooise afvalstoffendienst zou halverwege dit jaar kunnen starten met de nieuwe opzet.