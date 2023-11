Controle op Gooise kliko's: "Dit is precies wat wij niet willen in het afval"

In het Gooi starten afvalcoaches met het controleren van kliko's. In de PMD-bakken wordt afval vaak niet goed genoeg gescheiden. Vandaar dat de afvalcoaches de bakken controleren en als er meer in zit dan plastic, metaal of drinkkarton, dan krijgt de kliko een label.

De oranje PMD-bak staat bij veel mensen voor de deur, toch zijn er maar weinig die weten wat voor afval er precies in deze bak gestopt kan worden. Alleen verpakkingen van plastic, metaal en drank wordt hierin gerecycled. Omdat er zo vaak ander afval in de bak zit, zijn er in het Gooi afvalcoaches aanwezig die de kliko's bekijken.

Geen boetes

Afvalcoach Onno ziet het vaak misgaan in de buurt: "In deze kliko zitten alleen maar bladeren, dat moet in de groene bak. Dat weten mensen ook wel, alleen dit is gewoon luiheid." Als de bak niet goed gevuld is, plakt hij er een informatielabel aan. Niet om boetes uit te delen, maar om mensen duidelijk te maken wat er wel gerecycled kan in de oranjebak worden.