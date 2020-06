Goois raadslid wil stoppen met plastic scheiden: "Dat is helemaal niet milieuvriendelijk"

Bergen aan plastic, metaal en drankkartonnen worden verzameld in de PMD-opslaghal van het de Gooise afvalinzamelaar GAD. Het is het afval dat gescheiden is door inwoners in 't Gooi en dat vanaf daar weer verder wordt vervoerd om verwerkt te worden. Over het gescheiden inzamelen van glas, papier en gft is hij positief, maar de inzameling van plastic, metaal en drankkartons is Bellaart een doorn in het oog. "Met het beleid dat we hebben, waarbij we alles inzetten op het afval scheiden, helpen we niet zozeer het milieu, maar vooral de afvalindustrie."



Bellaart pleit dan ook al jaren voor het stoppen van het apart inzamelen van PMD. Met name het recyclen van plastic is een probleem. Hij ziet meer in het achteraf scheiden van het afval, de zogenoemde nascheiding. "Het leek in een heel goed idee, maar de inzameling is een drama. Dertig procent dat zorgvuldig ingezameld is door de inwoners van het Gooi gaat de verbrandingsoven in." Een andere deel gaat volgens hem rechtstreeks naar het buitenland.