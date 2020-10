Gooise huishoudens moeten plastic afval nog zeker paar jaar zelf scheiden

GOOISE MEREN - Gooise huishoudens moeten hun afval van plastic, metaal en drankkartons (pmd) nog zeker tot 2022 gescheiden inleveren. Pas dan wordt er regionaal gekeken hoe de Gooise gemeenten om blijven gaan met zulk soort afval. Er zijn, ook in 't Gooi, grote twijfels of het scheiden van plastic afval wel zo milieuvriendelijk is als wordt gedacht.

Het debat over het scheiden van plastic afval wordt al tijden gevoerd. Er zijn veel twijfels over de vraag of zogenoemde 'bronscheiding' van plastic afval, dus door huishoudens zelf, wel zo goed is voor het milieu en de portemonnee als wordt gedacht.

Met nascheiding zouden Gooise huishoudens hun pmd-afval gewoon weer in de grijze bak voor restafval kunnen gooien zoals dat voorheen gebeurde. De afvalverwerker haalt het herbruikbare plastic er dan tussenuit.

Lopende contracten

Of de Gooise afvalstoffendienst GAD echt gaat stoppen met het gescheiden ophalen van pmd-afval, blijft voorlopig afwachten. Er wordt de komende weken door de Gooise gemeenteraden voor het eerst gesproken over de 'grondstoffenvisie'. Simpel gezegd het beleid als het om het ophalen van afval. Daar wordt pas over twee jaar over besloten.

Eerder al stoppen met het gescheiden ophalen van PMD is wel mogelijk, maar niet slim. Het contract met de verwerker van het plastic afval loopt nog tot 2024. De huidige verwerker van het restafval kan niet nascheiden en het contract met deze verwerker loopt nog tot 2023. De gemeenten kunnen daar wel onderuit, maar het openbreken van contracten kost geld. Het is maar de vraag of het doel de middelen wel heiligt, zo stellen de Gooise gemeenten aan hun gemeenteraden.

Nascheiding duurder

Daarnaast is het nog maar de vraag of nascheiding echt zoveel goedkoper is als tegenstanders van het gescheiden ophalen van pmd-afval stellen. De regio heeft daar onderzoek naar laten doen door onderzoeksbureau KplusV. Dat stelt dat nascheiding jaarlijks pakweg 1,8 miljoen euro meer kost. Dat zou weer betekenen dan de afvalstoffenheffing voor inwoners met een paar euro omhoog moet.

Hoe dat bedrag precies is opgebouwd, wordt overigens niet helemaal duidelijk. Daar zal de komende tijd ongetwijfeld nog een stevig debat over worden gevoerd.