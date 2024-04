Heksenjacht en trial by media: waarom we minderjarige verdachten vaak eerst blurren

Naast dat afgewogen belang, is ook wettelijk vastgesteld dat rechtszaken bij minderjarigen vrijwel altijd niet openbaar zijn. "Daar mogen journalisten en ander publiek niet zomaar naartoe, de privacy van minderjarigen weegt ook daar nog zwaarder dan andere verdachten volgens de wet. Daar houden wij in opsporingsberichtgeving dus al rekening mee."

Heksenjacht en trial by media

Wat als we verdachten zonder 'zorgvuldige toets', zoals het OM dat omschrijft, herkenbaar in beeld brengen? Dat heeft nogal wat consequenties, zegt Weijnen. "Wat we willen voorkomen, is dat een heksenjacht ontstaat en dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Dat willen we niet. Dat een verdachte wordt herkend en dat de nacht erna allemaal stenen door de ruit gaan van de woning van de verdachte."

Daarnaast wil het OM voorkomen dat 'trial by media plaatsvindt'. "Iemand is onschuldig, totdat zijn schuld bewezen wordt. Dat is op dat moment nog niet zo.

En een derde aspect: "Beelden blijven vaak tot in lengte van dagen op internet rondzwerven en dat betekent dat hun privacyschending vaak heel lang duurt. Vandaar die erg zorgvuldige afweging van ons."

Bankfraudeur

Een voorbeeld van een verdachte die een week geleden geblurd werd getoond, maar vandaag wél in vol ornaat is laten zien, is een bankfraudeur die in Bussum toesloeg.