Het wemelt van de slimme deurbellen, maar het OM ziet veel gevaren

Ze zijn aan een flinke opmars bezig: de slimme deurbellen. In de Noord-Hollandse straten wemelt het er van, net als de van dashboardcamera’s en het ophangen van camera’s in de tuin. Maar het delen van die beelden op het internet, in de hoop dieven te pakken te krijgen, mag niet zomaar. Het Openbaar Ministerie deelt in de eerste aflevering na de kerststop van Bureau NH enkele grote mitsen en maren.

Kinderen op de step, ouderen met een hondje, gezinnen met kinderwagens: al meer dan één miljoen Nederlanders hebben een slimme deurbel, en die nemen van alles in het openbaar waar. Dat is vooral handig om dieven buiten de deur te houden, maar ook om strafbare feiten op te sporen. Vaak levert het goede signalementen op of krijgt de politie op deze wijze inzicht in kentekens of vluchtroutes. Maar met de opkomst van deze deurbel, net als privé- en dashboardcamera’s, neemt ook het delen van die beelden online toe. Anne de Leeuw van het OM begrijpt die inzet heel erg goed. “Mensen willen niet op hun handen zitten en willen een dief die hen onrecht heeft aangedaan te pakken krijgen. Dat snappen we heel erg goed. Want je voelt je als slachtoffer soms erg machteloos.” Gevaren Toch heeft De Leeuw haar bedenkingen. “Het kan smaad of belediging zijn óf kan zelfs een onrechtmatige daad opleveren. Het kan tot eigenrichting [voor eigen rechter spelen, red.] leiden en kan een lopend opsporingsonderzoek nadelig beïnvloeden.” Zo wil de politie bijvoorbeeld soms voorkomen dat verdachten weten dat ze op beeld staan om te voorkomen dat sporen of bewijsstukken worden kwijtgemaakt. Ook willen ze tegengaan dat verdachten dan onderling verklaringen gaan afstemmen. Tekst loopt na foto door.

- Foto: Bureau NH

Daarnaast kan het herkenbaar tonen van iemand een inbreuk op iemands privacy zijn. “Zeker bij minderjarigen moet je dit niet willen. Een misstap door een kind is vaak een jeugdzonde, waarvan de jongere de impact en consequenties nog helemaal niet kan overzien.” Dat is ook diverse keren de redactionele reden geweest om in Bureau NH minderjarige verdachten eerst onherkenbaar te tonen. ‘Permanent digitaal geheugen’ Het internet is een 'permanent digitaal geheugen'. Het OM wijst hiermee op het voor altijd zichtbare materiaal dat dan op internet blijft staan. En dat heeft dus consequenties voor het politieonderzoek, de verdachte, maar ook diens mogelijke vervolging. “Het uitzenden van beeldmateriaal gaat daarom alleen via de politiekanalen of via televisieprogramma’s met wie politie en OM een contract hebben, zoals Bureau NH en Opsporing Verzocht”, vervolgt De Leeuw. “Op die manier hebben politie en OM de regie op de verspreiding van de beelden, én verwijdering ervan als een verdachte eenmaal is herkend.”