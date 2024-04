Nog altijd onduidelijk wie man met hondje in Hilversumse bossen blind sloeg

Hij laat altijd zijn hondje uit aan de Westerheide, ter hoogte van de Jacob van Campenlaan. Na ongeveer dertig meter is er dan een pad om linksaf te slaan. Dat loopt hij in. Na ongeveer zestig meter ligt midden op dat pad een omgevallen boom, met daarnaast een zilvergrijze koepeltent met veel troep eromheen. De man met het hondje raakt in discussie met die vermoedelijke tenteigenaar.

Tom Heutz van politie Midden-Nederland vertelt in Bureau NH dat het slachtoffer daar 'diverse keren ernstig aan zijn hoofd wordt verwond'. "Hij krijgt rake klappen. Uiteindelijk weet hij zich van de verdachte los te wurmen, maar eenmaal thuis blijkt zijn oog flink te bloeden. Met zijn vrouw gaat hij naar het ziekenhuis, daar wordt hij geopereerd. Hij is zeer waarschijnlijk voorgoed blind aan één oog geraakt."

Nog altijd veel vragen

Politie Midden-Nederland zit met veel vragen, de belangrijkste: wie is de verdachte? "Door de gezondheid van het slachtoffer kon het onderzoek helaas niet eerder plaatsvinden", vervolgt Heutz.

"Toch roept de recherche nu nog iedereen op die informatie heeft. Zo zouden mogelijk mensen in de verte hebben gestaan, waar de verdachte naartoe riep." Ook met hen komt de politie graag in contact.

Signalement

De verdachte man is ongeveer 1 meter 90 lang. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud en spreekt Duits. Verder heeft hij bruin haar en draagt hij tijdens de mishandeling een lichtblauwe jas en heeft slippers aan.

Hij zou verblijven in die zilvergrijze koepeltent en onder een zijltje naast de tent staat een bakfiets.