Politie deelt meer details over mishandeling blinde man in Bussum

Volgens een woordvoerder van politie Midden-Nederland zit de schrik er bij het slachtoffer erg in. “Het slachtoffer is na de mishandeling naar de dokter gegaan en daar blijkt hij een aantal gekneusde ribben te hebben."

Hij heeft aangifte gedaan en is uiteraard ontzettend geschrokken. Tijdens de mishandeling is een vrouw langsgelopen en heeft naar de verdachte geroepen dat hij moest ophouden. "We komen graag met haar in contact. Meld het bij ons", zegt de politie. "Ook zijn we op zoek naar camerabeeld uit de buurt."

Accent

"Helaas hebben we niet een heel duidelijk signalement, we weten alleen van het slachtoffer dat hij heel luid sprak, met een accent. Of hij alleen handelde of dat er iemand bij hem was, weten we niet", zegt de woordvoerder politie Noord-Holland in onderstaande bijdrage.