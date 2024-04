Blinde man mishandeld in Bussum, verdachte zet het op een lopen

De man liep vrijdag ter hoogte van basisschool de Hoeksteen toen hij uit het niets op zijn borst werd geslagen en mishandeld door een voor hem onbekende man.

Deze verdachte rende na de mishandeling hard weg, meldt de politie. Het slachtoffer bleek na een bezoek aan de dokter een paar gekneusde ribben te hebben en heeft aangifte gedaan bij de politie.

Onbekende vrouw

Volgens het slachtoffer was er een onbekende vrouw bij hem in de buurt toen hij werd mishandeld. De politie komt graag met deze vrouw of eventuele getuigen van het voorval in contact.