Angst in Hoofddorpse buurt na mishandeling van 17-jarige Tim

"Ik blijf maar weggetjes in mijn hoofd vinden, maar ik kan het niet begrijpen", vertelt Annemieke, de moeder van Tim. Haar stem trilt. "Wat bezielt ze om mijn zoon in het gezicht te schoppen?"

Tim is duizelig, kan weinig prikkels aan en moet meerdere keren per dag rusten. Ook loopt hij moeilijk. Het enige dat hij na de mishandeling wilde, was weg uit Hoofddorp en dus is hij een paar dagen bij familie geweest.

Onrust

Ook in de buurt is er veel onrust. Zo werden zijn vrienden gisteravond door hun ouders met de auto afgezet. "Iedereen is angstig dat hun kind ook zoiets overkomt", vertelt Annemieke. "De onrust voelt als een soort olievlek. Het begon bij ons gezin, maar is nu overal."

De groep jongeren die gisteravond een andere jongeman beroofde, is niet gevonden. Ook de jongeren die Tim en zijn vriendin mishandelden, zijn nog steeds op vrije voeten. De politie onderzoekt nog of de mishandelingen en berovingen door dezelfde jongeren zijn uitgevoerd.

De politie zoekt daarom naar getuigen van de verschillende mishandelingen en straatroven. De hoop van Annemieke ligt vooral bij de meneer met het witte hondje die tijdens de mishandeling langsliep.