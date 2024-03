Zeven jongeren tussen de 13 en 17 jaar uit Zaanstreek vast voor zware mishandelingen

Op dit moment zitten er zeven jongeren vast op verdenking van mishandeling. Volgens de politie zijn er de afgelopen maanden in totaal zo'n vijftig aanhoudingen geweest.

De afgelopen tijd hebben er verschillende mishandelingen in Zaandam plaatsgevonden. Eén daarvan is een mishandeling van een 42-jarige man en minderjarige Zaankanter afgelopen januari in Zaandam door een grote groep jongeren. De slachtoffers zijn hierbij meerdere keren geslagen en geschopt.

Ook een 20-jarige man uit Edam-Volendam werd in Zaandam mishandeld. Hierbij is het slachtoffer, naast te zijn geslagen, ook met een fles op zijn hoofd geslagen. Politiewoordvoerder: "Het slachtoffer liep hierbij letsel op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis."

Vuurwapens en gestolen e-bikes

In de huizen van de aangehouden jongeren vond de politie vuurwapens en gestolen elektrische fietsen. Teamchef Sherwin Thin-Asjoe van Basisteam Zaanstad ziet een 'zorgwekkende toename' van geweldsincidenten met jongeren. Het gaat volgens hem om zware mishandelingen, openlijke geweldplegingen en berovingen. Volgens Tjin-Asjoe zijn de jongeren 'scherp in beeld' bij de politie.