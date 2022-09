Steekpartij tussen tieners en vuurwapen in beslag genomen in Zaandam

Bij de steekpartij afgelopen vrijdagavond op de Molenmakersstraat in Zaandam is een 16-jarige jongen gewond geraakt. Dat maakt de politie zojuist bekend. Agenten werden die avond getipt door een buurtbewoner dat er een worsteling plaatsvond met meerdere personen. Twee jongens van 17 en 18 jaar uit Zaandam ziin aangehouden.

Ter plekke trof de politie vrijdagavond een 16-jarige jongen op de grond aan, met steekverwondingen in het lichaam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en heeft daar aangifte gedaan.

Een andere buurtbewoner meldde dat hij een gewonde jongen in de omgeving had gezien, die zich verstopt hield. Zijn signalement kwam overeen met de opgegeven beschrijving van een de verdachten. Hij, een 17-jarige inwoner van Zaandam, is inmiddels aangehouden. De jongen bleek lichtgewond te zijn aan een hand.

Vuurwapen

Verder kon via getuigenverklaringen nog een verdachte, een 18-jarige Zaandammer, worden aangehouden. Bij deze aanhouding is ook een vuurwapen ingenomen. Beide verdachten zijn aangehouden en zitten nog vast.