Verdachte van zware mishandeling voor Hilversums café herkenbaar in beeld

De politie toonde twee weken geleden nog een geblurde versie van de verdachte. Er wordt rekening gehouden met eventuele minderjarigheid van de verdachte, daarom had hij twee weken de tijd zich te melden. Nu die deadline is verstreken en zijn identiteit nog altijd niet bekend is, heeft de politie besloten vandaag in Bureau NH wel zijn gezicht te tonen.

Wind van voren

De vechtpartij breekt in de nacht van vrijdag 1 december, rond de klok van 5.00 uur, uit. Drie vrienden pakken iets voor vijven hun fietsen en verlaten – na een nachtje stappen - de kroeg aan De Groest.

Als zij wegfietsen, roept een jongen op een bankje of hij hen iets mag vragen. Eén van de wegfietsende gasten roept 'nee'. Hij krijgt de wind van voren en wordt door de jongen uitgescholden. De 29-jarige man stapt van zijn fiets en vraagt wat er aan de hand is.

Voorgoed titanium platen in zijn kaak

De jongens op het bankje staan op, één van hen slaat de man meerdere malen uit het niets op zijn kaak. De volgende ochtend is hij direct naar de eerste hulp gegaan. Hij moest geopereerd worden aan zijn kaak en heeft nu permanent twee titanium platen in zijn kaak zitten, omdat die gebroken was op twee plekken.

Die avond daarvoor is eigenlijk al duidelijk dat het goed mis is. Want de klappen zijn flink. De vrienden van het slachtoffer springen er dan ook direct tussen, maar ook zij worden hard op het hoofd geslagen.

Signalement

De vluchtroute van verdachte is ook bekend: vanaf De Groest loopt de verdachte richting de Spoorstraat, het stationsgebied van Hilversum.

De verdachte is lichtgetint en heeft donker haar, achterover gekamd met een lichte slag in zijn haren. Verder is hij ongeveer 1 meter 75 à 80 lang en is hij vermoedelijk minderjarig. Verder droeg hij tijdens de mishandeling een jas van het merk Fubu.