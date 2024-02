Beveiliger probeert ruzie te sussen, maar krijgt rake klappen

Een beveiliger heeft zaterdag 13 januari in het Hilversumse uitgaansgebied flinke klappen opgevangen toen zij een ruzie probeerde te sussen. Wanneer ze tussen een groep herrieschoppers gaat staan om personen uit elkaar te halen, wordt zijzelf slachtoffer van mishandeling.

Het gaat wel vaker mis in het uitgaansgebied in Hilversum. Eerder deelde de politie al beelden van onderstaande mishandeling in Bureau NH. Maar tot op heden is die dader nog altijd niet gepakt.

Er vindt rond 5 uur ’s nachts tegenover een kroeg in De Groest wat geduw en getrek tussen de groep ruziënde personen plaats. De politie omschrijft de sfeer als ‘enigszins grimmig’. Een groep van acht mannen zoekt de confrontatie op met een kleiner clubje van drie man.

"Wie is deze vechter?"

Ze krijgt een aantal rake klappen in haar gezicht. “Wie is deze vechter?”, vraagt de politie zich af. De mishandeling zelf is niet op beeld vastgelegd, wel staat de verdachte er goed op. Op basis van getuigen- en slachtofferverklaringen blijkt dat het om bovenstaande man gaat. Na het incident loopt hij weg en wordt hij vastgelegd.

De man is tussen de 30 en 40 jaar oud en is rond de 1 meter 80 en 85. Hij heeft een witte huidskleur en een gezet postuur. Hij droeg tijdens de mishandeling een zwarte muts en een trui met horizontale strepen in de kleur zwart en rood.